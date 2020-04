Moscou voit une menace à la stabilité mondiale dans des munitions nucléaires américaines

Les tentatives des États-Unis pour niveler la différence entre les armes nucléaires stratégiques et non stratégiques conduisent à accroître la menace d’un conflit nucléaire, selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a pointé du doigt l’intention des États-Unis de ne plus différencier les armes stratégiques et non stratégiques, un élément de déstabilisation selon elle.

«Nous avons porté notre attention sur un document publié sur le site du département d’État le 24 avril et consacré à la mise au point aux États-Unis de munitions nucléaires de faible puissance W76-2 pour en équiper les missiles balistiques des sous-marins Trident 2. Les États-Unis présentent la nécessité de développer et de déployer des armes nucléaires de faible puissance comme une réaction au "renforcement des menaces globales", notamment "l’accroissement des potentiels nucléaires russe et chinois"», a déclaré Mme Zakharova lors d’un point de presse mercredi 29 avril.

Elle a indiqué que Moscou considérait cette mesure comme dangereuse et comme un élément de déstabilisation.

Une réponse en vertu de la doctrine militaire russe

«À notre avis, il est question d’un nivellement délibéré de la différence entre les armes nucléaires stratégiques et non stratégiques, ce qui conduit inévitablement à la baisse du seuil nucléaire et à la croissance de la menace d’un conflit nucléaire », a-t-elle signalé, ajoutant que le même point de vue avait été étayé aux États-Unis par des représentants de la communauté académique et même par des membres du Congrès.

Elle a souligné que toute attaque avec l’utilisation d’un missile balistique américain tiré depuis un sous-marin, quelles que soient ses caractéristiques, serait interprétée comme une attaque avec utilisation d’une arme nucléaire.

«Ceux qui veulent pérorer sur la flexibilité du potentiel nucléaire américain doivent comprendre qu’en vertu de la doctrine militaire russe de telles actions seront considérées comme un fondement suffisant pour une réponse nucléaire de la part de la Russie», a conclu la porte-parole.