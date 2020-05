La Russie ne renonce pas à l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid-19

Bien que la France, la Belgique et l’Italie aient interdit la prescription de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19 suite à une étude publiée par la revue The Lancet sur l’influence néfaste du médicament, la Russie prévoit de la prescrire à faible dose et à des patients qui ne présentent pas de risque élevé d’arythmie.