La ville de Moscou met fin au confinement mardi 9 juin

À partir du 9 juin, le régime d’auto-isolement ainsi que les autorisations de sortie seront annulés dans la ville de Moscou, a fait savoir dans son blog le maire de la capitale Sergueï Sobianine.

Tous les habitants de la capitale, y compris les personnes souffrant de maladies chroniques et celles âgées de 65 ans et plus, pourront sortir sans aucune limitation à partir de cette date et se rendre dans les lieux publics.

Comme le souligne le maire, les mesures de confinement mises en place ont permis d’éviter «le caractère explosif de la pandémie, d’assurer les tests de masse et de fournir l’aide médicale aux malades».

«Cela fait déjà quelques semaines que la pandémie décline, lentement, mais sûrement. Le nombre de nouveaux cas diminue et celui des patients qui sortent des hôpitaux surpasse le nombre de nouvelles hospitalisations. [...] De ce fait, Moscou retrouve son rythme de vie habituel. Les principales limitations seront levées en juin, sous réserve du maintien de la sécurité épidémiologique et [du respect, ndlr] des mesures sanitaires», a fait noter Sobianine.

Détails à suivre...