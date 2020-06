Jour de la Russie: Mike Pompeo, Élisabeth II, Kim Jong-un et d'autres leaders mondiaux adressent des messages aux Russes

Ce 12 juin, les Russes et leur Président reçoivent des félicitations du monde entier à l’occasion du Jour de la Russie, fête officielle depuis 1994 commémorant la proclamation par le Parlement russe de l’indépendance de la Russie vis-à-vis de l’URSS le 12 juin 1990.

La Russie reçoit aujourd’hui des félicitations de personnalités politiques et d’États à l’occasion de sa fête nationale appelée officiellement Jour de la Russie depuis 2002.

«Au nom du Président Trump et du peuple américain, je présente mes voeux aux Russes à l’occasion du Jour de la Russie. Cette année la Fédération de Russie célèbre la signature de sa déclaration d’indépendance pour la 30e fois. Les États-Unis saluent les transformations démocratiques que la Russie avait engagées il y a trois décennies», a écrit l’ambassadeur américain à Moscou John Sullivan sur le Twitter de la mission diplomatique.

Le diplomate a confirmé la volonté des États-Unis de coopérer avec le peuple russe pour la paix des citoyens des deux pays.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo s’est joint aux félicitations.

«Au nom du gouvernement des États-Unis et du peuple américain je félicite les citoyens de Russie qui célèbrent aujourd’hui leur fête. Celle-ci marque le 30e anniversaire de la déclaration de souveraineté de l’État russe traduisant les aspirations démocratiques et la souveraineté du peuple russe», a-t-il indiqué dans un message diffusé par la Maison-Blanche.

La reine Elisabeth II a adressé ses vœux via le Telegram de l’ambassade du Royaume-Uni à Moscou.

«C’est avec un grand plaisir que j’adresse mes plus chaleureuses félicitations pour votre fête nationale et mes meilleurs vœux au peuple de Russie en ces temps difficiles», a-t-elle indiqué.

Dans son message à Vladimir Poutine et au peuple russe, le Président iranien Hassan Rohani a salué les relations entre les deux pays qui se sont développées ces dernières années dans un contexte d’intérêts communs.

Vœux de bien-être

«Je suis sûr qu’en s’appuyant sur l’expérience de grande valeur de ces dernières années, nos relations bilatérales vont s’élargir dans l’intérêt du mieux-être de nos deux peuples», a-t-il indiqué dans un message dont le texte a été rapporté par l’ambassade iranienne à Moscou.

Le Président biélorusse Alexandre Loukachenko a noté pour sa part que ce jour symbolisait la puissance et la grandeur de l’État russe, sa fierté pour sa longue histoire et ses traditions.

«La Biélorussie éprouve un grand respect pour les succès du peuple frère dans la création d’une Russie forte et prospère qui assure la qualité de vie décente de ses habitants et la croissance de leur bien-être», a signalé le Président biélorusse.

Un télégramme de félicitation a été adressé à Vladimir Poutine par le dirigeant nord-coréen.

«Aujourd’hui le peuple russe sous votre direction dynamique surmonte audacieusement tous les défis et difficultés et remporte d’importants succès dans la construction d’une Russie forte et prospère à la grande joie sincère du peuple nord-coréen», a indiqué Kim Jong-un.