La Russie teste un nouveau système d’entraînement militaire qui peut lancer six cibles aériennes à la fois

La Russie effectue les tests du système Adjudant, censé lancer jusqu’à six cibles à la fois, indique le commandant de la Défense antiaérienne russe. Doté de cinq types de cibles imitant des missiles de croisière, des drones et des hélicoptères de comb permet de créer une ambiance aérienne complexe.

Un nouveau système baptisé Adjudant, capable de lancer six cibles simultanément, a été élaboré en Russie et est actuellement testé, a déclaré le commandant de la Défense antiaérienne, Alexandre Léonov.

«Le système de cibles d’entraînement Adjudant a été conçu par [l’usine russe, ndlr] Coupole. Les essais du dispositif sont en cours. Il peut reproduire les actions d’un adversaire aérien, former et évaluer les spécialistes des niveaux tactique et opérationnel de la défense antiaérienne», a-t-il déclaré dans une interview accordée à la revue Natsionalnaya oborona.

Selon lui, le système est composé de cinq types de cibles qui imitent l’aviation tactique, des missiles de croisière , des drones et des hélicoptères de combat.

«Le système permet de créer une ambiance aérienne complexe et rend possible la présence de six cibles aériennes à différentes directions et hauteurs», a conclu M.Léonov.

Les essais bientôt terminés

Le dispositif a été testé en Arctique et a montré d’excellents résultats. Ses qualités de lutte contre un escadron de drones dans le cadre des entraînements ont été particulièrement mises en valeur, a souligné le portail Voennoe obozrenie.

Fin décembre dernier, le commandant avait évoqué que la fin des essais était prévue au cours du deuxième trimestre de l’année 2020.