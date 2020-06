Poutine explique quel type de personne ne fera jamais partie de son entourage

Le Président russe a évoqué les gens qui composent son entourage et a révélé qu'il n'y avait personne qui ne croyait pas en la Russie.

«Qui a dit: "J’espère que dans votre entourage il n’y a pas de personnes qui ne croient pas en la Russie?" Dans mon entourage, il ne peut pas figurer ceux qui ne croient pas en la Russie. Cela est tout simplement exclu», a déclaré Vladimir Poutine ce mercredi 24 juin lors des échanges avec les lauréats du gouvernement, montrent les images diffusées par la chaîne Rossiya 24.

75e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique

Le défilé militaire dédié au 75e anniversaire de la Victoire sur le nazisme, initialement prévu le 9 mai, mais reporté au 24 juin en raison de la pandémie de Covid-19, s’est tenu ce mercredi dans plusieurs grandes villes russes.

Les soldats soviétiques ayant participé à la Grande Guerre patriotique ont défilé sur les pavés de cette emblématique place il y a précisément 75 ans.

Parmi plusieurs nouveautés du défilé de cette année ont figuré le nouveau lance-roquettes multiple 9A52-4 Tornade, le lance-roquettes multiple TOS-2, ainsi que des missiles hypersoniques Kinjal installés sur des chars T-14 Armata.

En 2020, le défilé était composé de plus de 13.000 militaires, environ 234 véhicules de combat et 75 avions et hélicoptères.