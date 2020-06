De nouveaux matériels militaires au défilé de la Victoire à Moscou fascinent un tabloïd chinois

Reporté en raison de la pandémie de Covid-19, le défilé de la Victoire à Moscou a eu lieu le 24 juin, réunissant environ 14.000 militaires et plus de 200 unités de matériel. Le Global Times partage ses impressions sur certains qui ont été présentés pour la première fois.

Des versions modernisées des chars T-90M et T-80BVM, des lance-roquettes multiple TOS-2 et autres ont participé le 24 juin au défilé de la Victoire à Moscou, rapporte le Global Times.

«Le char de combat principal [T-90M, ndlr], appelé «véhicule meurtrier», est le protagoniste principal du défilé de la Victoire», indique le tabloïd qui souligne une efficacité de combat élevée.

Le T-90M est notamment équipé d'une nouvelle protection dynamique et d'un écran anti-cumulatif en maille qui protège la partie inférieure de la tour, ainsi que d’un canon capable de lancer de nouveaux obus perforants avec un noyau en alliage de tungstène, des obus sous-calibrés à plumes perforantes et autres.

Une version modernisée du T-80BVM a aussi tapé dans l’œil du Global Times. Le char est équipé d'une turbine à gaz d’une puissance de 1.250 chevaux, d’un nouveau viseur d'artilleur, d'un nouveau système de conduite de tir et d'un système de communication radio amélioré.

Une version améliorée du lance-roquettes multiple

Autre matériel ayant fait ses débuts au défilé: un lance-roquettes multiple TOS-2, version améliorée du TOS-1. Le TOS-2 est plus performant sur terrain accidenté.

En outre, le tabloïd indique que le char T-34 et le chasseur de chars SU-100, matériels rares de l’époque de la Seconde Guerre mondiale, ont retrouvé une seconde jeunesse lors du défilé de la Victoire.

«La démonstration d'un si grand nombre d'équipements rares de la Seconde Guerre mondiale ces dernières années est une rareté qui démontre que la Russie respecte profondément ses "héros de fer de la Grande Guerre patriotique"», note le Global Times.

Le défilé de la Victoire

Le défilé en l'honneur du 75e anniversaire de la Victoire sur le nazisme devait se tenir le 9 mai sur la place Rouge, mais il a été reporté en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Ainsi, le défilé a eu lieu le 24 juin, jour du premier défilé en 1945.

Environ 14.000 militaires et plus de 200 unités de matériel, dont certains ont été présentés pour la première fois, ont traversé la place Rouge. 75 avions et hélicoptères ont participé au défilé aérien.