Un impressionnant crash-test de la berline russe haut de gamme Aurus - vidéo

La berline haut de gamme Aurus a subi des crash-tests dans un centre d’essais de l'Institut central de recherche scientifique et automobile de Moscou (NAMI), son concepteur. Le chaîne de télévision Zvezda, relevant du ministère russe de la Défense, a publié une vidéo de ce test.



Une série russe

Lors de cette simulation, la voiture a percuté avec sa partie avant un obstacle à une vitesse de 64 km/h. Deux mannequins qui se trouvaient à l’intérieur, représentant le conducteur et le passager, sont restés intacts à leurs places, malgré les sérieux dommages subis par le véhicule.Les coussins de sécurité ont fonctionné comme il se doit, notent les organisateurs de l’essai, qui l’ont reconnu comme réussi.

Aurus est un nom de marque d’une gamme de voitures de luxe russes assemblée de détails de fabrication russe et destinée aux chefs d’État et de gouvernement ainsi qu’aux personnes aisées. Outre la berline Senat S600 , elle comprendra la limousine Senat L700, le monospace Arsenal, le tout-terrain Komendant, ainsi qu’une décapotable, une moto et un hélicoptère.

La voiture, qui sera également exportée, a fait sa première apparition lors de la cérémonie d'investiture de Vladimir Poutine le 7 mai 2018.