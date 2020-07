La tête en bas, ils restent bloqués pendant huit minutes sur une attraction en Russie – vidéo

Une vingtaine de personnes sont restées coincées à bord d’une nacelle dans un parc d’attractions dans le Caucase russe. Et bien qu’elles soient restées suspendues dans le vide pendant une dizaine de minutes, elles ont su garder leur sang-froid.

Des visiteurs d’un parc d’attraction de Naltchik, chef-lieu de la république russe de Kabardino-Balkarie, ont été victimes d’une panne. Ils sont restés durant huit minutes la tête en bas, fixés aux sièges de l’attraction pendulaire. Une vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Les images montrent la nacelle qui s’immobilise au moment où elle se trouve à son point le plus haut et les visiteurs, dont des enfants, se retrouvent la tête en bas. À en juger par les images, personne n’a été pris de panique. Et selon la presse, tous les visiteurs ont été évacués.

Toutefois, la chaîne Telegram russe Mash précise que l’administration du parc n’a pas présenté d’excuses.

Incidents dans des parcs d’attraction

Il semble qu’une vague de pannes déferle sur les parcs d’attractions. Le 4 juillet, une femme est décédée en chutant d'une montagne russe du parc d'attractions Saint Paul de la ville éponyme, dans l’Oise.

Un employé de maintenance du parc de loisirs de Sorigny, en Indre-et-Loire est mort des suites de ses blessures le 6 juillet après avoir été percuté par le petit train d'un manège.