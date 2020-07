Le premier vaccin russe contre le coronavirus est prêt selon la Défense du pays

Les résultats des essais réalisés par des spécialistes et scientifiques russes permettent de conclure que le premier vaccin contre le Covid-19 est prêt, selon le vice-ministre russe de la Défense Rouslan Tsalikov.

Le premier vaccin de Russie contre le nouveau coronavirus développé par des virologues militaires russes de concert avec le Centre d'épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa est prêt, a annoncé le vice-ministre russe de la Défense Rouslan Tsalikov.

«Nos spécialistes [militaires, ndlr] et les chercheurs du Centre Gamaleïa ont tiré les conclusions définitives des résultats des essais. Au moment de quitter l'hôpital, tous nos volontaires sans exception ayant constitué une immunité contre le coronavirus se portaient bien», a-t-il expliqué dans une interview accordée au journal Argoumenty i Fakty.

«Ainsi, le premier vaccin russe contre l'infection au coronavirus est prêt.»

Une immunité et aucun effet secondaire

M.Tsalikov a souligné que les Forces armées russes disposaient d'un important potentiel scientifique et clinique pour mener de telles études et recherches. Il a rappelé que les virologues et les médecins militaires russes avaient participé au développement de vaccins contre des maladies aussi graves qu'Ebola.

Elena Smoliartchouk, directrice du centre d’étude clinique des médicaments de l’université Setchenov, avait précédemment annoncé que tous les volontaires ayant participé aux tests du vaccin russe contre le Covid-19 avaient développé une immunité.

Lundi 20 juillet, le dernier groupe de volontaires a quitté l'hôpital militaire.

Dans un communiqué publié le même jour la Défense russe a fait savoir que les résultats des tests disponibles montraient explicitement le développement d'une réponse immunitaire chez tous les volontaires après la vaccination.

«Aucun effet secondaire, complication ou réaction indésirable, aucune plainte relative à la santé de la part des volontaires n'a été constatée au moment de leur sortie», a précisé le document.