Une plage russe de la mer Noire détruite par une trombe - vidéo

Une trombe, qui a dévasté la plage du parc olympique de Sotchi, dans la région russe d’Adler, a été filmée par des vidéastes amateurs.

Les images montrent des tentes, parasols, chaises longues et effets personnels de vacanciers s’envoler de la plage au remblai.

Selon les médias locaux, le passage de la trombe n’a pas fait de victimes.

Dans la matinée, la direction principale du ministère russe des Situations d'urgence pour le territoire de Krasnodar avait averti les habitants que des trombes pouvaient se former au-dessus de la mer Noire. Les secours avaient recommandé aux résidents et visiteurs de la station balnéaire de ne pas se détendre au bord de l'eau et d'observer toutes les précautions nécessaires.