Début des essais en vol d'un hélicoptère de combat russe dernier cri

Le directeur général de la holding Hélicoptères de Russie Andreï Boguinski a annoncé à Sputnik le début des essais en vol de l'hélicoptère de combat dernier cri Mi-8AMTTch-VN.

«Un travail actif est mené sur un nouvel appareil de repérage afin qu'à l'automne il puisse être fabriqué en série», a-t-il précisé.

Anatoli Serdioukov, directeur industriel du groupe Rostech dont fait partie la holding Hélicoptères de Russie, a signalé pour sa part que du point de vue technique le Mi-8AMTTch-VN avait été conçu compte tenu de l'expérience de l'utilisation des hélicoptères dans des conflits modernes.

«La première étape des essais doit prendre fin en novembre. Ensuite deux autres appareils se joindront aux vols», a-t-il ajouté.

Version modernisée du Mi-8/17

Il est notamment doté de moteurs d'altitude d'une plus grande puissance, d'un nouveau système dynamique et d'un armement plus varié. Ces particularités d'un engin modernisé augmentent ses capacités de combat dans des opérations spéciales menées dans les conditions les plus difficiles.

Le Mi-8AMTTch-VN est une version modernisée du Mi-8/17. Il est équipé d’un groupe turbomoteur avec une transmission modernisée et d'un nouveau système dynamique. Son armement est équivalent à celui de l'hélicoptère d'attaque Mi-24 et comporte deux mitrailleuses avant de 12,7 millimètres. Il est adapté pour l'installation d'appareils de vision nocturne.

Andreï Boguinski avait précédemment annoncé que les premiers Mi-8AMTTch-VN seraient livrés au ministère russe de la Défense en 2020-2021.