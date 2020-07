La Russie reprend ses liaisons aériennes internationales à partir du 1er août

Le Premier ministre a déclaré ce 24 juillet que la Russie reprendrait ses liaisons aériennes internationales à partir du 1er août. Dès cette date les vols seront repris avec le Royaume-Uni à Londres, avec la Tanzanie, à Zanzibar, avec la Turquie, à Ankara et Istanbul, et dès le 10 août avec Antalya, Bodrum et Dalaman.