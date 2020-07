Quand un avion-cargo russe «donne naissance» à un avion de chasse - vidéo

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant le transfert entre Moscou et la région de Tver d’un avion de chasse MiG-29 via un avion-cargo russe An-22. L’appareil était bien évidemment partiellement démonté.

Dans une vidéo publiée le mardi 28 juillet par le ministère russe de la Défense, un avion-cargo russe An-22 atterrit à l’aérodrome de Migalovo, situé dans la région de Tver, près de Moscou. Un vol assez particulier, puisqu’il transportait un MiG-29, un avion de chasse russe.

Son transport a nécessité de démonter les ailerons, lesquels ont été sortis de la soute de l’avion-cargo grâce à une grue spécialisée. Le fuselage du MiG-29 a été sorti sur ses roues via la rampe de chargement. «Voici comment naissent les avions», a plaisanté un internaute.

L’appareil sera livré à l’école militaire de Tver Souvorov, où il sera remonté, a précisé la Défense russe.

Héritier des avions de chasse soviétiques

Le MiG-29 a été le premier chasseur à réaction russe de quatrième génération, a indiqué le site spécialisé The National Interest. D’une apparence plus «élégante et mortelle» que son prédécesseur soviétique, son prix relativement bas lui a permis de bien se vendre dans les pays en développement.

Souffrant d’une électronique démodée, il est aujourd’hui éclipsé par le Su-27, plus moderne. Plusieurs centaines d’appareils bénéficiant de mises à jour sont cependant encore en service; l’armée indienne en compte encore 110, la Pologne 38, 25 en Iran ou encore 35 en Corée du Nord. Le constructeur MiG compte désormais sur son dernier modèle au système modernisé, le MiG-35, pour revenir sur le devant de la scène dans l’aviation militaire.