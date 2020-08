Plus de 20 pays s’intéressent au vaccin russe contre le coronavirus

Moscou maintient des contacts étroit avec l'Organisation mondiale de la santé sur l'utilisation de son vaccin contre le coronavirus, a déclaré ce 13 août la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. Selon elle, plus de 20 pays ont manifesté leur intérêt.

Plus de 20 pays ont déjà manifesté leur «intérêt pratique» pour le vaccin contre le coronavirus, Spoutnik V, a annoncé Maria Zakharova.

«Comme vous le savez, la Russie est la première au monde à avoir enregistré un vaccin contre le Covid-19 développé par des scientifiques russes. Je veux dire que plus 20 pays y ont déjà manifesté de l'intérêt, un intérêt pratique», a-t-elle résumé.

L’enregistrement du vaccin

Selon elle, la Russie maintient «le contact le plus étroit» possible avec l'Organisation mondiale de la santé «sur le développement et l'utilisation future du vaccin contre le Covid-19».

Vladimir Poutine a annoncé le 11 août l'enregistrement en Russie du premier vaccin contre le Covid-19 au monde. Le Président espère une prochaine vaccination massive et a par ailleurs confié qu'une de ses filles en avait déjà profité.

Spoutnik V a été élaboré conjointement par le ministère de la Défense et le Centre d’épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa.

«Je serai le premier»

Au lendemain de l’annonce de Poutine, Rodrigo Duterte, le Président des Philippines, a confirmé vouloir se porter volontaire pour le tester.

Il a également fait part de sa «grande confiance» dans les efforts déployés par la Russie pour mettre fin à la pandémie.