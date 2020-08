Combien Poutine a-t-il gagné en 2019?

Vladimir Poutine a dévoilé ses revenus 2019 dans une déclaration publiée sur le site Internet du Kremlin.

Ainsi, le chef de l’État a touché l’année dernière 9.726.595 roubles, soit un peu plus de 112.000 euros. Le Président possède un appartement de 77 mètres carrés et un garage de 18 mètres carrés. En outre, il dispose d'un appartement de fonction d'une superficie de 153,7 mètres carrés et d'un autre garage d'une superficie de 18 mètres carrés.

Pour ce qui est des véhicules, Vladimir Poutine a deux GAZ 21M (Volga) et un tout-terrain Niva , ainsi qu’une remorque.

L’année précédente, Vladimir Poutine avait gagné l’équivalent de presque 100.000 euros. L’étendue de sa propriété est depuis inchangée.

Proposition de Poutine

Fin juin, Vladimir Poutine a proposé de changer le taux fixe de l’impôt sur le revenu en Russie et de passer de 13% à 15% pour ceux qui gagnent plus de cinq millions de roubles (environ 60.000 euros) par an. Il prévoit de consacrer cet argent aux «enfants atteints de maladies rares, [à] l'achat de médicaments, d’équipements et de matériel de réadaptation coûteux».

Pour ce qui est de la France, un Président de la République gagne en moyenne 15.000 euros brut par mois, soit 11.550 euros net, avait affirmé fin mai 2020 Le Tribunal du Net.