Aux origines du vaccin russe contre le Covid-19: interview exclusive du directeur adjoint du Centre Gamaleïa, partie 1

Dans cette première partie de son entretien exclusif à Sputnik, Denis Logounov, directeur adjoint au travail scientifique du Centre Gamaleïa et l’un des concepteurs du vaccin russe contre le Covid-19, évoque les résultats obtenus au cours des deux phases d’essais et explique «la mise au point du vaccin en cinq mois».

Sputnik: Dimanche dernier, les résultats des essais cliniques du vaccin ont été déposés au ministère russe de la Santé. Pourriez-vous nous faire part des résultats obtenus au cours des deux premières phases d’essais?

Denis Logounov: Au cours des essais précliniques, le vaccin a été testé de manière standard. C’est-à-dire qu’il a passé toutes les étapes de l’étude de toxicité et d’efficacité. Deux essais cliniques ont également été réalisés sur des volontaires en bonne santé. Il s’agissait d’étudier la toxicité et l’immunogénicité du produit.

Nous avons obtenu de bons résultats en ce qui concerne la toxicité du produit et l’immunogénicité était élevée.

Si l’on prend les résultats chiffrés: les analyses des immuno-enzymes ont mis en évidence un titre géométrique moyen qui est de un sur 14.000, de plus de 14.000, donc de un sur presque 15.000. Le taux de séroconversion est de 100%. Qu’est-ce que la séroconversion? C’est lorsque la quantité d’anticorps chez l’Homme est au moins quatre fois supérieure à ce qu’elle est habituellement. L’immunogénicité est bonne. Nous avons également étudié l’immunité humorale en analysant les titres d’anticorps qui neutralisent le virus, c’est-à-dire l’activité antivirale des anticorps. L’organisme de tous les volontaires a produit des anticorps antiviraux, aussi dans les cas d’utilisation du vaccin sec et du vaccin humide.

Nous avons également analysé la réponse cellulaire, un élément très important pour la défense de l’organisme. Les lymphocytes T cytoxiques, dont la fonction est d’éliminer les cellules infectées de l’organisme, sont apparus chez tous les volontaires.

Donc, les résultats de l’immunogénicité sont très bons. En ce qui concerne la toxicité: les volontaires n’ont pas tous développé d’effets secondaires attendus et inattendus, qui se manifestent par de la fièvre et une douleur à l’endroit de l’injection.

Tous les résultats seront publiés prochainement.

Sputnik: Combien de personnes ont pris part aux essais de phase 1 et de phase 2?

Denis Logounov: 38 personnes ont pris part à chacune de ces deux phases, soit 76 personnes en tout. Les essais ont été menés selon deux protocoles différents. Il s’agissait de tester un même produit conditionné de façon différente. L’un lyophilisé. Le seconde liquide congelé à -20 degrés Celsius. Un seul produit actif et deux formes de vaccination. C’est pourquoi nous avions 76 volontaires.

Sputnik: Quel âge ont les volontaires?

Denis Logounov: La loi impose que les volontaires soient âgés de 18 à 60 ans. Les volontaires que nous avons sélectionnés ont donc entre 18 et 60 ans.

Sputnik: Il est souvent dit qu’il faut compter un an et demi pour mettre au point un vaccin sûr. Pourriez-vous nous expliquer comment les chercheurs du Centre Gamaléïa sont parvenus à mettre au point un vaccin en si peu de temps, c’est-à-dire en cinq à six mois?

Denis Logounov: Ce n’est pas correct de dire que nous sommes parvenus à créer un vaccin en peu de temps. Car depuis la mise au point des vaccins à vecteur adénoviral et leur utilisation, il s’est écoulé presque 40 ans. Au cours de ces quatre décennies, une plateforme technologique a été mise en place. Cette plateforme – que ce soit [les vaccins à vecteur – ndlr] AD-5 ou AD-26 – a été testée sur quelques dizaines de milliers de personnes. En tout depuis 2015 plus de 3.000 personnes ont été vaccinées avec des vaccins à vecteur adénoviral, élaborés au Centre Gamaleïa. Donc ce travail n’a pas été fait en cinq mois. Absolument pas. C’est un travail de plusieurs dizaines d’années.

Les vaccins à vecteur adénoviral ont été mis au point en Russie, à l’Institut Gamaleïa, mais aussi en Chine, par la société CanSino, ainsi que par Johnson & Johnson. Cela a concerné en premier lieu des produits contre Ebola. Ce sont donc des supports déjà connus. En plus des résultats des essais cliniques démontrant la sécurité de ces supports à base de vecteurs adénoviraux, on peut ajouter que nous souffrons tous d'adénovirus, et que personne n'en a jamais subi de conséquences sous forme de maladies somatiques.

Les Américains ont beaucoup fait pour immuniser les gens avec des adénovirus des 4e et 7e sérotypes. Ils vaccinent toutes les recrues qui entrent dans l'armée américaine avec des adénovirus. Une grande étude de corrélation rétrospective sur plus de 100.000 personnes vaccinées a révélé qu’il n’y avait aucune anomalie. De plus, nous vivons avec des adénovirus depuis des millions d'années; il n'y a pas de lien avec des pathologies somatiques après des infections à adénovirus.

Et nous ne travaillons pas avec des adénovirus vivants, mais avec des vecteurs adénoviraux, ce sont des virus dans lesquels des parties de leur génome ont été éliminées, et ils ne sont pas capables de se reproduire dans les cellules humaines. Il s'avère que vivre avec des adénovirus n'est pas terrifiant, mais avec des vecteurs qui ne peuvent pas se reproduire, c'est totalement sûr. Et mes propos sont étayés par des dizaines de milliers d'études sur ces vecteurs, y compris de nombreuses études cliniques.

Ces supports de vecteurs adénoviraux disponibles dans le commerce permettent un développement rapide de produits. Vous pouvez rapidement cloner un gène intéressant, dans notre cas, le gène codant pour la protéine S du coronavirus, le pic même qui forme la «couronne» du coronavirus SARS-COV-2. Cette pointe doit être livrée à l’organisme afin de former une immunité.

La synthèse de gènes et le clonage dans un vecteur sont la partie la plus rapide du travail. Et tout ce que j'ai dit auparavant sur l'étude des adénovirus eux-mêmes, l'étude et la production de vecteurs d'adénovirus, la création d'un support technologique – cela prend des décennies. Par conséquent, on ne peut pas dire que c’est un scénario rapide. Le scénario rapide a commencé à partir du moment où nous avions un support technologique entre nos mains.

La deuxième partie de cet entretien exclusif paraîtra ce mardi 18 août.