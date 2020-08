Alexeï Navalny s’est rendu dans un café avant de prendre son vol – vidéo

Une vidéo des caméras de surveillance installée dans l’aéroport de Tomsk, en Sibérie occidentale, qui montre l’opposant russe Alexeï Navalny dans un café avant de partir pour Moscou, a été publiée sur les réseaux sociaux.

Sur les images, Alexeï Navalny s’assoit à une table avant d’être abordé par un employé de l'organisation à but non lucratif Fonds de lutte contre la corruption (FBK), fondée par l’opposant, qui lui remet la boisson.

Le directeur du café, Piotr Filonenko, a déclaré qu’il était prêt à collaborer avec les enquêteurs qui se penchent sur l’affaire. La compagnie aérienne, S7, a précisé pour sa part qu’Alexeï Navalny n’avait rien bu ni mangé à bord de l’avion.

Les juristes du FBK ont décidé de s’adresser au Comité d’enquête de Russie. Ils sont convaincus que cet événement relève de l’article concernant l’atteinte à la vie d’une personnalité publique ou d’État.

Ni alcool, ni comprimés la veille

L’avion transportant Alexeï Navalny, qui volait de Tomsk à Moscou, s’est posé en urgence à Omsk après que l’homme a fait un malaise. L’opposant a été emmené à l’hôpital directement de l’aéroport et les médecins ont déclaré qu’il se trouvait dans un état grave.

La porte-parole du FBK a affirmé qu’il avait été «empoisonné». Elle a ajouté qu’Alexeï Navalny n’avait pas consommé d’alcool la veille ni «pris de comprimés». Le directeur adjoint de l’hôpital a indiqué qu’il n'y avait aucune certitude au sujet d’un empoisonnement , mais que c’était l'une des versions possibles.

Réagissant à l’hospitalisation d’Alexeï Navalny, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné que l’opposant bénéficierait des meilleurs médecins et qu’une enquête pourrait être lancée si les analyses concluaient à un empoisonnement.

Alexeï Navalny avait été arrêté à plusieurs reprises et brièvement emprisonné en juillet 2013 pour détournement de fonds. Il a annoncé en 2016 sa décision de briguer la présidence lors de l’élection de 2018, mais a été exclu de la course par la Commission électorale centrale à cause de ses condamnations antérieures.