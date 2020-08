Un vaccin anti-Covid-19 sous forme de poudre enregistré en Russie

Le ministère russe de la Santé a aussi enregistré son vaccin développé par le Centre de Gamaleïa sous forme de poudre. Breveté du certificat d'enregistrement Gam-Covid-Vac-Lyo, il est disponible comme lyophilisat destiné à préparer une solution pour l’administration intramusculaire.

Selon les résultats des études cliniques, le médicament a montré son efficacité et sa sécurité. Les tests ont été réalisés par l’Université médicale d'État de Moscou Setchenov, a indiqué le service de presse.

Le premier vaccin mis au point au monde

Le vaccin baptisé Spoutnik V (Gam-Covid-Vac), inventé en Russie et enregistré le 11 août, est le premier mis au point au monde. Il a été conçu par le centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou et le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI). Les médecins ont souligné que lors des essais cliniques, tous les volontaires avaient produit des concentrations élevées d’anticorps et que personne n'avait connu de complications graves.

Suite à l’autorisation reçue par le centre de mener les études post-enregistrement du vaccin, il va prochainement le fournir à des établissements médicaux de Moscou.

Kirill Dmitriev, directeur du RFPI, a indiqué que le Fonds avait reçu des demandes de plus de 20 pays pour l'achat d'un milliard de doses.