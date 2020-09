La Russie réagit à la déclaration de l’Otan accusant un Su-27 d’avoir violé la frontière danoise

Après que l’un des deux Su-27 russes mobilisés pour escorter un bombardier US au-dessus de la mer Baltique le 28 août a été accusé par l’Otan d’avoir violé la frontière danoise, la Défense russe a démenti ces allégations. Selon le département, le vol s’est déroulé au-dessus des eaux neutres en conformité avec les règles internationales.

«La déclaration de l’Alliance atlantique sur une violation de la frontière d’État du Danemark par un Su-27 a été réfutée par le ministère russe de la Défense», indique un communiqué.

«Deux avions de chasse Sukhoi de la flotte russe de la Baltique ont été dépêchés le 28 août pour identifier la cible et l’empêcher de violer la frontière d’État russe», poursuit le ministère. Il s’agissait d’un bombardier américain B-52H.

Après que l’avion américain a changé de cap, les chasseurs ont regagné l’aérodrome de départ.

Le vol du chasseur concerné ayant escorté l’aéronef américain au-dessus des eaux neutres de la mer Baltique s'est déroulé en stricte conformité avec les règles internationales d'utilisation de l'espace aérien, tout en respectant les frontières des autres pays, a ajouté le communiqué. Ceci a été confirmé par des services de contrôle aérien objectifs.

Multiplication des interceptions

Ces derniers temps, les interceptions d’avions militaires appartenant à des pays membres de l’Otan par des appareils russes se passent plus souvent.

Le 31 août, des avions de reconnaissance des États-Unis, de la Suède et du Danemark et un avion de patrouille maritime allemand se sont approchés de la frontière russe au-dessus de la mer Baltique. Selon la Défense russe, À l’arrivée de l’appareil russe, les avions étrangers ont fait demi-tour et se sont éloignés de la frontière russe.