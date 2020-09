La Russie annonce la date d’achèvement des essais du vaccin Spoutnik V

Les essais post-enregistrements du vaccin contre le coronavirus Spoutnik V, mis au point par le centre Gamaleïa et le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI), devraient être achevés le 31 décembre 2022, selon les données publiées sur le site du registre des médicaments du ministère russe de la Santé.

«Le début [des essais, ndlr] a eu lieu le 25 août. L’achèvement aura lieu le 31 décembre 2022», précise la source.

Autorisation pour les essais

Le centre Gamaleïa a été autorisé le 25 août à effectuer les études post-enregistrements du vaccin contre le Covid-19 Spoutnik V, le premier mis au point au monde, a fait savoir le service de presse du ministère de la Santé.

Plus de 40.000 personnes participeront à cette troisième phase conformément aux normes internationales. Comme le confirme le RFPI et le centre Gamaleïa, les essais seront randomisés et contrôlés par placebo.

Intérêt des autres pays

Kirill Dmitriev, directeur du RFPI, a indiqué que le Fonds avait reçu des demandes de plus de 20 pays pour l'achat d'un milliard de doses du médicament. Il a précisé que la Russie avait convenu de le produire dans cinq pays.