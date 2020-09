Le ministre russe de la Défense fait part de ses impressions le lendemain de sa vaccination contre le Covid-19

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a évoqué son état de santé le lendemain de l’administration du premier vaccin contre le Covid-19.

«Je me sens bien. Je n'ai eu ni fièvre, ni autre effet secondaire. Je recommande à tout le monde de se faire vacciner», a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne de télévision Rossiya 1.

Il a ajouté qu’il avait pris la décision pour «dissiper les derniers doutes» et montrer sur son propre exemple que «c’est sans danger, c'est efficace et ça facilite grandement la vie».

La nouvelle de l’administration du vaccin russe à Sergueï Choïgou a été diffusée le 4 septembre. Le ministre l’a annoncé lui-même à ses homologues des pays de la Communauté des États indépendants (CEI), de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) et de la Serbie dans le parc Patriot près de Moscou, où une présentation du vaccin a été organisée à leur intention.

Le premier vaccin au monde

Le 11 août, la Russie a été le premier pays au monde à enregistrer un vaccin contre le coronavirus appelé Spoutnik V . La préparation a été mise au point par le Centre Gamaleïa de recherches en épidémiologie et microbiologie et a passé des essais cliniques en juin et juillet. Le 15 août, le ministère de la Santé a annoncé le début de sa production.

Le vaccin, présenté au cours du Forum militaro-technique international Armée, a été également développé avec la participation des spécialistes du 48e Institut central de recherche scientifique du ministère de la Défense.