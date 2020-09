Moscou a lancé la vaccination contre le coronavirus

Les premiers Moscovites ont commencé ce 9 septembre à se faire vacciner contre le coronavirus. La vaccination a lieu dans le cadre des essais post-enregistrement du Spoutnik V, premier vaccin russe. Plus de 35.000 demandes ont été déposées.

«Cela nous permettra de rapprocher la date de la mise à disposition du vaccin pour tout le monde. Les premiers participants des essais ont été vaccinés aujourd’hui», a précisé Mme Rakova.

La vaccination contre le coronavirus a été lancée à Moscou dans le cadre des essais post-enregistrement du vaccin russe Spoutnik V , premier élaboré dans le monde, a déclaré ce 9 septembre aux journalistes Anastassia Rakova, adjointe au maire de la capitale russe pour les questions du développement social.

La vaccination est gratuite, la participation de 40.000 volontaires au total est nécessaire.

Selon l’adjointe au maire, le nombre de personnes qui souhaitent être vaccinées augmente chaque jour.

«La demande a déjà été déposée par plus de 35.000 Moscovites. Maintenant, dans la capitale, l'étude du vaccin contre le Covid-19 est menée sur la base de six établissements médicaux. À l'avenir, leur nombre passera à 20», a expliqué Mme Rakova.

Les deux étapes de l’injection

Elle a ajouté que le vaccin sera administré en deux étapes: le premier composant du vaccin sera injecté au cours de la première étape et au bout de 21 jours la personne se verra administrée le second composant. Ils se distinguent par les substances actives qui les composent, ce qui est fait pour renforcer la défense immunitaire.

Le professeur et directeur du département des arbovirus du Centre d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa, Alexandre Boutenko, a déclaré à Sputnik qu’au terme des essais cliniques du vaccin Spoutnik V, les Russes recevront au moins deux types de ce médicament – un pour les enfants et un pour les adultes.

Le ministère russe de la Santé a annoncé le 7 septembre que le premier lot de vaccins russes anticoronavirus Spoutnik V, développé par le Centre d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa avec le concours du Fonds russe d’investissements directs, a été produit et sera bientôt fourni aux régions russes.

Le 11 août, ce premier vaccin contre le Covid-19 au monde a été enregistré par le ministère russe de la Santé.