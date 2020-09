L’Afrique s’intéresse de près au vaccin russe Spoutnik V, Moscou assure étudier les demandes

Plusieurs pays africains ont envoyé à la Russie des demandes pour une livraison ultérieure du vaccin Spoutnik V. Moscou s’occupera de la question dans la mesure du possible, a annoncé à Sputnik l’ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangère Oleg Ozerov.

La Russie reçoit des demandes de certains pays africains pour un approvisionnement futur en vaccin Spoutnik V contre le coronavirus, a fait savoir à Sputnik Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangère.

La population russe est «prioritaire»

Il assure que Moscou se penchera sur ces demandes, soulignant cependant que les citoyens russes restent «prioritaires».

«Bien entendu de telles demandes sont arrivées, arrivent et continueront d’arriver, mais nous avons une priorité, c'est la population de notre pays. Mais nous nous occuperons naturellement de cette question avec les États africains dans la mesure du possible», a déclaré le diplomate.

500 millions de doses par an

Nommé Spoutnik V, le vaccin contre le Covid-19 a été conçu en Russie et enregistré le 11 août. Il est le premier à avoir été mis au point au monde. La molécule a été élaborée par le Centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou et le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI).

Les Philippines donneront la priorité aux vaccins russes ou chinois

Le directeur du RFPI Kirill Dmitriev avait auparavant indiqué que le Fonds avait reçu des demandes de la part de plus de 20 pays pour un achat total d'un milliard de doses. Il a précisé que la Russie avait convenu de produire le vaccin dans cinq pays. M.Dmitriev estime que la capacité de production disponible permet d’atteindre les 500 millions de doses par an.

Ce mardi 15 septembre, le Président philippin Rodrigo Duterte a promis de donner la priorité à l'achat d'un vaccin contre le Covid-19 fabriqué par la Russie ou la Chine, «à condition que leur vaccin soit aussi bon que n'importe quel autre sur le marché».