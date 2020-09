Quand une Ferrari heurte de plein fouet une BMW à Saint-Pétersbourg – vidéo

Un grave accident impliquant une BMW et une Ferrari a été enregistré par les caméras de Saint-Pétersbourg: apparemment captivé par ses dérapages contrôlés, le conducteur de la berline bavaroise n’a pas remarqué à un carrefour la voiture de sport italienne qui arrivait sur lui à toute vitesse.

Le 14 septembre au soir, un accident s'est produit entre une Ferrari California et une BMW M5 dans le quartier Primorsky de Saint-Pétersbourg.

Selon les images de la caméra, le conducteur de la BMW s’amusait probablement à faire des drifts. Entamant un nouveau dérapage dans la file de droite, il a changé de trajectoire sans penser à la possibilité de la présence d’autres conducteurs. C’est à ce moment-là qu’il a été heurté de plein fouet par une Ferrari lancée à toute vitesse dans le même sens dans la file voisine.

Ni la police ni les médecins informés

Le choc a été si violent que l’italienne a été projetée sur la voie des véhicules arrivant en sens inverse. Selon la chaîne REN TV, personne n'a été blessé dans l'accident. Mais les deux voitures ne reprendront probablement jamais la route.

Le service de presse de la police routière de Saint-Pétersbourg et sa région a déclaré ne pas avoir été informé de l'accident. Les secours n’ont pas non plus été appelés sur les lieux, a précisé le journal local Fontanka.