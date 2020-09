La Russie livrera au Népal le vaccin Spoutnik V en quantité suffisante pour 90% de sa population

Le Fonds d'investissements directs russe et l'un des principaux distributeurs pharmaceutiques népalais, Trinity Pharmaceuticals, ont convenu de livrer au Népal 25 millions de doses du premier vaccin anti-Covid enregistré au monde, le Spoutnik V, selon un communiqué du Fonds.

Le Fonds d'investissements directs russe (RFPI) a annoncé dans un communiqué avoir passé un accord avec l'un des principaux distributeurs pharmaceutiques du Népal, Trinity Pharmaceuticals, concernant la livraison de 25 millions de doses du vaccin anti-Covid russe Spoutnik V.

«Grâce à cet accord, les établissements médicaux du Népal recevront un vaccin anti-Covid dont la sécurité et l'efficacité sont prouvées en quantité suffisante pour 90% de la population», indique le RFPI.

Un vaccin basé sur des adénoviraux humains

L'accord souligne que de nombreux pays comprennent l'importance de disposer d'un vaccin développé sur la base d'une plateforme d'adénoviraux humains. Celle-ci a été étudiée au cours de dizaines d'années, sa sécurité a été prouvée dans plus de 75 publications scientifiques internationales et dans plus de 250 études cliniques.

«À l'opposé des vaccins expérimentaux sur la base d’adénoviraux du singe ou d'acide ribonucléique messager (ARNm), le vaccin Spoutnik V a été développé sur la base d’une plateforme d’adénoviraux humains qui a été étudiée depuis des décennies et a prouvé l'absence de conséquences négatives sur la santé à long terme. Nous constatons un intérêt élevé pour ce vaccin de la part de plusieurs pays d'Asie. Le RFPI se déclare prêt à le livrer à d'autres pays de la région car l'infection au coronavirus est notre ennemi commun et les efforts conjugués sont nécessaires pour remporter la victoire», a déclaré le dirigeant du RFPI Kirill Dmitriev.

Spoutnik V, le premier vaccin russe anti-Covid

Le 11 août, le Centre Gamaleïa a annoncé avoir enregistré le premier vaccin anti-Covid à avoir été mis au point au monde, le Spoutnik V. Il a passé avec succès deux phases de tests cliniques. Aujourd’hui, il est soumis à la troisième phase impliquant environ 2.000 participants.

Basé sur des adénoviraux humains, il n’a enregistré aucun effet indésirable lors des essais et la totalité des volontaires ont développé une réponse immunitaire et humorale stable au niveau des cellules.

Le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI) a promis de produire 500 millions de doses de Spoutnik V courant 2021. La fabrication et les essais cliniques du vaccin auront lieu dans cinq autres pays.