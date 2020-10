Une grande rivière sibérienne polluée par des produits pétroliers, l’état d’urgence décrété

L’état d’urgence a été décrété dans le territoire russe de Krasnoïarsk, en Sibérie, après la découverte de 500 litres de produits pétroliers dans la rivière Angara, un affluent de l’Ienisseï et l’unique émissaire du lac Baïkal, a annoncé le ministère russe des Situations d’urgence.

Les autorités ont décrété vendredi 9 octobre l’état d’urgence dans le territoire russe de Krasnoïarsk suite au déversement de quelque 500 litres de diesel dans l’Angara, a déclaré l’antenne régionale du ministère russe des Situations d’urgence.

«L'une des raisons possibles de l'incident est le transport inapproprié de carburants et de lubrifiants, ainsi que l’usure du conteneur (citerne)», a noté le ministère.

Selon les médias, l’incident s'est produit près du bourg de Novaïa Kejma, à 896 km de Krasnoïarsk, lors du pompage de carburant diesel à partir d’une barge de l’usine de traitement du bois Priangarski (Priangarsky LPK LLC), relate Taiga.info.

Selon le service de vérification de contractants Kontur.Fokus, l’usine appartient à une société émiratie.

Le déversement de produits pétroliers a eu lieu le 2 octobre, mais la direction de l’entreprise n’en a alerté les autorités que le 9 octobre.

Le parquet local a annoncé avoir lancé une enquête. Une commission spéciale et des représentants de la police et du Comité d’enquête se sont rendus sur les lieux.

L'Angara est la seule rivière issue du lac Baïkal alors que celui-ci reçoit 336 cours d'eau.

Une autre enquête pour pollution en cours au Kamtchatka

Le 7 octobre, le Comité d’enquête de Russie a annoncé avoir intenté des poursuites pénales suite à la pollution du golfe Avatchinski, au sud-est de la péninsule du Kamtchatka, en Extrême-Orient, qui a provoqué la mort massive d’animaux marins au Kamtchatka.

Selon l’enquête, des composants huileux, dont du phénol, ont été découverts dans le golfe Avatchinski, près de la plage de Khalaktyrski et des baies Babia, Bolchaïa Lagernaïa et Malaïa Lagernaïa entre le 1er septembre et le 3 octobre.