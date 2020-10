Environ 1,5 million de doses du vaccin russe Spoutnik V seront produites en décembre

Le ministre russe de l’Industrie et du Commerce, invité sur le plateau de la chaîne de télévision Rossiya 24, a annoncé que le vaccin contre le Covid-19 Spoutnik V sera produit en quantité cinq fois plus élevée en décembre par rapport à octobre, soit jusqu’à 1,5 million de doses.

La production du vaccin contre le coronavirus Spoutnik V en décembre devrait être multipliée par cinq en Russie par rapport au mois d’octobre, soit jusqu'à 1,5 million de doses, a déclaré ce 20 octobre dans une interview à la chaîne de télévision Rossiya 24 le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Mantourov.

«En ce qui concerne la quantité, nous n’avons pas encore modifié les paramètres. D’ici la fin du mois, nous voulons atteindre un volume d’environ 300.000 doses, en novembre – environ 800.000 et se rapprocher d’1,5 million au mois de décembre», a indiqué le ministre.

Premier au monde

Baptisé Spoutnik V, le premier vaccin contre le Covid-19 mis au point au monde et basé sur l’adénovirus humain a été élaboré par le Centre d’épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa et enregistré par le ministère russe de la Santé en août dernier. Le Fonds russe d’investissement direct mène des essais cliniques en Biélorussie, aux Émirats arabes unis ainsi qu’au Venezuela.

Auparavant, le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Mantourov, avait annoncé que le volume de production du vaccin contre le coronavirus en Russie pourrait s’élever à 3 - 3,5 millions en janvier avant d’augmenter jusqu’à 15 millions par mois au printemps.

Le 14 octobre, Vladimir Poutine a annoncé l’homologation du deuxième vaccin russe contre le Covid-19, EpiVacCorona, créé par le centre scientifique Vektor de Novossibirsk. La production de ce remède devrait commencer fin octobre.

Enfin, les résultats des tests du troisième vaccin, élaboré par le Centre de recherche et de conception de produits immunobiologiques Tchoumakov, seront rendus publics à la mi-décembre, a annoncé le 15 octobre le ministre de la Santé, Mikhaïl Mourachko.