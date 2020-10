Opération de sauvetage du pétrolier ayant explosé en mer d'Azov - vidéo

Le général-lieutenant Oleg Volynkine, chef d'antenne du ministère des Situations d'urgence pour le territoire de Krasnodar, a révélé les détails de l'opération de sauvetage de trois marins portés disparus après l'explosion du pétrolier Général Azi Aslanov.



«Un hélicoptère du ministère des Situations d'urgence a été dépêché sur les lieux depuis Kertch. À sept heures du matin, un autre hélicoptère avec des secouristes du ministère décollera depuis la ville de Guélendjik afin de participer aux recherches et au sauvetage des rescapés et d'analyser la situation concernant une possible marée noire», a-t-il signalé à la chaîne de télévision Zvezda.

​Il a précisé que le navire restait à flot et que son inclinaison était minimale, entre trois et sept degrés.

Un navire en bon état et naviguant sans cargaison

Le général a ajouté que le navire avait subi des travaux d'entretien et se trouvait en bon état.

D'après des informations préliminaires, le pétrolier naviguait sans cargaison vers la ville de Rostov-sur-le-Don. Les explosions à son bord ont été dues à la détonation de gaz émanant des hydrocarbures.

La décision a été prise de remorquer le navire vers le port Kavkaz situé sur l'extrémité orientale du détroit de Kertch et de poursuivre les recherches des membres d'équipage portés disparus.

Samedi 24 octobre, le ministère russe des Situations d'urgence a annoncé que deux explosions s'étaient produites à bord du pétrolier russe Général Azi Aslanov en mer d'Azov, dans l'embouchure du détroit de Kertch. Sur ses 13 membres d'équipage dix ont été secourus et trois autres sont recherchés.