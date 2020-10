La production du deuxième vaccin russe anti-Covid lancée

La production du vaccin EpiVacCorona contre le coronavirus, élaboré par le Centre national de recherche en virologie et biotechnologie Vektor, a été lancée, a annoncé ce 27 octobre l’agence sanitaire russe Rospotrebnadzor.

Comme l’a précisé la responsable de l’agence sanitaire russe, Anna Popova, certains volumes du vaccin devraient déjà être produits d'ici la fin de l'année.

Sur les traces de Spoutnik V

Il s’agit du deuxième vaccin développé en Russie, après celui du centre Gamaleïa, nommé Spoutnik V, enregistré en août. Le 14 octobre, en pleine résurgence de l’épidémie, Vladimir Poutine a annoncé l'enregistrement d’EpiVacCorona qui sera disponible à la population après le lancement de sa production en série.

Ses études, avec la participation de 5.000 volontaires, prendront six mois et commenceront après la réception de la livraison du vaccin en novembre et décembre 2020.

Le Centre de recherche Tchoumakov a d’ailleurs obtenu fin septembre un permis pour les essais cliniques de son vaccin contre le coronavirus, le troisième en Russie, auprès du ministère russe de la Santé.