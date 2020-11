La Russie teste un vaccin mixte contre le Covid-19 et la grippe

Le Centre scientifique Vector a commencé à tester un nouveau vaccin polyvalent contre la grippe saisonnière et le Covid-19, a déclaré mardi 3 novembre le Service fédéral de surveillance de protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor).

«Le vaccin candidat fait déjà l'objet de recherches sur des animaux de laboratoire», a indiqué le service.

Auparavant, le directeur du centre, Rinat Maksioutov, avait déjà déclaré que des travaux de développement d’un vaccin de ce type étaient en cours.

Le Centre Vector est l’auteur du deuxième vaccin anti-Covid homologué en Russie, EpiVacCorona. Les tests post-homologation d’EpiVacCorona se poursuivront avec la participation de 40.000 volontaires, dont des personnes de plus de 60 ans et souffrant de maladies chroniques. Il est recommandé d’administrer EpiVacCorona en deux étapes, par voie intramusculaire, avec un intervalle d’au moins 14 à 21 jours, par dose de 0,5 millilitre.

Le premier vaccin russe élaboré contre le Covid-19 est le Spoutnik V, développé par le Centre de microbiologie et d’épidémiologie Gamaleïa et homologué en août.

Le risque de décès augmente si on a la grippe et le Covid-19 à la fois

Des scientifiques de l'université de Liverpool ont récemment annoncé avoir découvert que le risque de décès dû au Covid-19 était plusieurs fois multiplié chez les personnes qui avaient également attrapé la grippe.

Les auteurs de l’étude ont tiré cette conclusion après avoir infecté un groupe de souris de laboratoire uniquement avec le SRAS-CoV-2, et l’autre par le virus de la grippe A et le coronavirus à quelques jours d’intervalle. Il s'est avéré que les rongeurs du deuxième groupe avaient des manifestations plus graves du Covid-19 et que leur risque de décès a sextuplé.