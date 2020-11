Une nouvelle variante mutée du coronavirus détectée en Sibérie

D’après la chef de l’agence sanitaire russe Rospotrebnadzor, Anna Popova, certaines mutations du coronavirus sont observées en Sibérie.

«Nous constatons certains changements […] dans la zone sibérienne, ce qui nous permet de penser qu’une forme avec certaines mutations est en train de s’y développer», a-t-elle déclaré lors d’une conférence en ligne consacrée à de nouvelles données scientifiques sur le Covid-19.

Joint par Sputnik, le service de presse de Rospotrebnadzor a précisé qu’il n'y avait pas de virus distinct en Sibérie: seules quelques rares mutations ont été détectées.

Plusieurs variantes du coronavirus en Russie

Auparavant, Mme Popova avait annoncé que plusieurs variantes du SRAS-CoV-2 circulent en Russie: européennes et asiatiques, mais pas celles de Chine.

Ces dernières semaines, la situation épidémiologique s’est aggravée en Russie. Le 16 novembre, le pays a enregistré un nouveau record quotidien de contaminations au Covid-19 avec 22.778 cas. La ville de Moscou est la plus touchée. Pour préserver l'économie, les autorités moscovites ont choisi des mesures plus ciblées, comme le confinement conseillé aux personnes âgées de plus de 65 ans, l'enseignement à distance ou encore l'obligation pour les entreprises d'avoir 30% de leur personnel en télétravail.

Au total, selon les dernières données officielles en date, le nombre de cas en Russie a atteint 1.971.013 personnes, dont 33.936 sont décédées.