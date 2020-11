La carte de transport de Moscou primée comme la plus intelligente du monde

Un jury international a attribué le prix de la carte de transport la plus intelligente du monde à la Troïka de Moscou lors d’une conférence à Londres, selon le maire-adjoint de la capitale russe pour les transports, Maksim Liksoutov.

«Cette année, la Troïka s'est classée première à Londres en tant que carte de transport la plus intelligente au monde. Pour nous, c'est le résultat de notre travail dans le domaine des transports depuis son lancement en 2013», a indiqué M.Liksutov lors du 14e Forum international des Transports en Russie.

Parmi les concurrents du département moscovite des Transports figuraient la plus grande société de transport britannique Arriva, les chemins de fer allemands Deutsche Bahn et l'opérateur des chemins de fer de Manchester, précise le ministère russe des Transports.

Une carte rapide et universelle

«À Moscou, la vitesse de lecture des cartes de transport par les validateurs est l'une des plus élevées, elle est inférieure à 0,3 seconde (300 millisecondes). Par exemple, dans le métro de Londres ou de New York, une opération similaire prend environ une demi-seconde (500 millisecondes). Notre système peut calculer toutes les options tarifaires en tenant compte des remises et des transferts complexes entre tous les types de transports publics. En une fraction de seconde, il peut traiter plus de 1.800 combinaisons afin de choisir le tarif le plus adapté», a ajouté M.Liksoutov.

La Troïka permet d’enregistrer des billets à l’unité et des abonnements pour tous les transports en commun de la ville de Moscou, ainsi que les billets des trains de banlieue. Son application intégrée «Porte-monnaie» permet également d’y mettre de l’argent pour l’utiliser comme une carte de paiement dans les magasins et les musées.

Le jury du prix a été impressionné par «la nature globale et intégrée» du programme russe Troïka, lancé par «l’une des plus grandes agglomérations du monde», et ont déclaré que «ses avantages opérationnels font ressortir ce candidat», rappelle le site officiel de Transport Ticketing Global.