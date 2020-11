Poutine s'oppose à la légalisation du cannabis, estimant que c'est une menace à la sécurité nationale

Une nouvelle stratégie anti-drogue russe entérinée par un décret de Vladimir Poutine le 23 novembre indique que la légalisation du cannabis dans certains pays conduit à la mondialisation du marché de la drogue et représente une menace pour la sécurité nationale russe.

Conformément à la stratégie de la politique russe anti-drogue allant jusqu'en 2030 et entrée en vigueur après sa signature par Poutine lundi 23 novembre, la légalisation dans certains pays du cannabis et de stupéfiants à des fins récréatives menace la sécurité nationale de la Russie.

Le document indique que la légalisation du cannabis à des fins récréatives, l'apparition de nouveaux types de stupéfiants et l'augmentation de leur production dans les zones de conflits armés et sur les territoires peu contrôlés par les autorités conduisent à la mondialisation du marché de la drogue.

Selon le document, la légalisation du cannabis et la libéralisation de la politique relative à la drogue dans quelques pays sont considérées comme «des tentatives pour déstabiliser le système international de contrôle du trafic de stupéfiants».

En remplacement d'un document qui expire

La stratégie de cette nouvelle politique anti-drogue a été adoptée en vue de réaliser une politique nationale russe dans le domaine de la lutte contre le trafic des stupéfiants et psychotropes. Cette politique vise à protéger la santé de la population et la sécurité nationale et sociale.

L'application de ce document doit permettre de diminuer de 20% d'ici 2030 le nombre de morts dues aux stupéfiants.

Un projet a été présenté par le ministère russe de l'Intérieur en février 2020. Il a été rédigé en prévision de l'expiration à la fin de l'année de la stratégie en vigueur. Le nouveau document définit la politique nationale de lutte contre les stupéfiants et ses objectifs. Les mesures à prendre pour les atteindre sont également définies. Le texte analyse la situation en Russie en la matière.