La Russie fournit des détails sur les essais du vaccin Spoutnik V sur les personnes âgées

Le vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19 n’a pas provoqué d’effets indésirables majeurs chez les personnes de plus de 60 ans qui prennent part aux essais post-homologation, a déclaré ce jeudi 26 novembre Oksana Drapkina, directrice du Centre national de recherche médicale pour la thérapie et la médecine préventive et spécialiste rattachée au ministère russe de la Santé.

«Pour autant que j’en sache et selon les avis d’experts sur les résultats intermédiaires, il n'y a pas eu d’effets secondaires significatifs. Les chercheurs ont noté une réponse immunitaire chez les personnes plus âgées», a indiqué Mme Drapkina sur la chaîne de télévision russe 360.

Elle a toutefois appelé à attendre la fin des essais et l’annonce des résultats définitifs programmée pour la mi-décembre.

Essais post-homologation du Spoutnik V

Le vaccin Spoutnik V (GamCovidVac) a été homologué en Russie le 11 août, devenant le premier vaccin au monde contre le Covid-19. Il s’agit d’un vaccin réalisé à partir de deux vecteurs d’adénovirus humains, administré en deux doses espacées de trois semaines. Le Spoutnik V a été développé par le Centre d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou avec le concours du Fonds russe d’investissements directs (RFPI).

Des essais post-homologation du vaccin se déroulent en Russie, avec la participation de 40.000 volontaires, ainsi que dans d’autres pays. À la mi-octobre, le ministre russe de la Santé, Mikhaïl Mourachko, a annoncé le début d’essais de Spoutnik V sur les volontaires de plus de 60 ans.

Selon le Fonds russe d’investissements directs, le vaccin Spoutnik V est efficace à 95%.