Un fort séisme frappe la Sibérie, les secousses filmées

Une séquence montrant le tremblement de terre qui a été ressenti ce 10 décembre dans la ville russe d’Irkoutsk, en Sibérie, a été relayée sur un compte Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Иркутска и Приангарья (@irknews_038)

Sur la vidéo, les meubles tremblent dans le salon, des bruits forts se font entendre.

Une autre séquence filmée grâce à des caméras de vidéosurveillance a également été relayée. Elle a immortalisé les secousses dans la rue.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ArkA_24/7 (@arka_24_7)

Fissures dans les murs

Une vingtaine d'écoles et un certain nombre d'institutions sociales d'Irkoutsk ont été légèrement endommagées. Des fissures sont apparues sur les murs, mais elles ne constituent pas une menace, rapporte le service de presse de l'administration municipale.

«De petites fissures ont été repérées dans 18 écoles, du plâtre s'est émietté. Des fissures ont également été découvertes dans plusieurs établissements préscolaires. Néanmoins, ces dommages ne constituent pas une menace.»

Une magnitude entre 5 et 6

Jeudi matin, un séisme a secoué la Bouriatie et la région d'Irkoutsk. À Irkoutsk, sa magnitude était comprise entre 5 et 6. Les institutions sociales et les bâtiments résidentiels sont en cours d'examen.