Premier vol du nouveau moyen-courrier russe équipé de moteurs de fabrication domestique - vidéo

Des pilotes d’essai ont réalisé ce 15 décembre le premier vol de l'avion MC-21-310 équipé de nouveaux moteurs russes PD-14 depuis un aérodrome d’Irkoutsk en Russie. Lors de ce vol qui a duré environ une heure et demie, ils ont testé les modes de fonctionnement de l’aéronef.

Le moyen-courrier MC-21-310 équipé de nouveaux moteurs russes PD-14 a effectué ce mardi 15 décembre son premier vol depuis l'aérodrome de l'usine aéronautique d'Irkoutsk en Russie, indique le communiqué de presse publié sur le site du groupe public russe Rostec.

«Cette démonstration est le résultat d'une politique publique cohérente dans le développement des industries de haute technologie. Nous avons formé une nouvelle génération de concepteurs et de fabricants et nous voyons maintenant les fruits du travail de dizaines de milliers de personnes qui ont œuvré dans les entreprises de l'industrie des moteurs d'avions afin de réaliser ce vol», a commenté Denis Mantourov, ministre russe de l'Industrie et du Commerce.

«Un avion de nouvelle génération est élaboré»

La durée du vol a été de 1h25. Les pilotes d'essai à bord de cet avion ont eu pour mission de vérifier les modes de fonctionnement de la centrale, la stabilité et la contrôlabilité de l'aéronef, ainsi que le fonctionnement de ses systèmes.

«Ce vol est le résultat de la combinaison de deux programmes importants de l'industrie aéronautique civile en Russie: l'avion MC-21 et le moteur PD-14. Grâce aux efforts de scientifiques, de concepteurs, d'ingénieurs et d’ouvriers, un avion de nouvelle génération est élaboré, ce qui ramène notre pays au premier rang de l'aviation mondiale», a indiqué Sergueï Tchemezov, PDG de Rostec.

L'avion MC-21 est conçu pour transporter des passagers, des bagages et du fret sur les compagnies aériennes nationales et internationales et est conçu pour rivaliser avec ses homologues étrangers sur tous les marchés géographiques.

Le MC-21 devrait être équipé au choix du client avec l'un des deux types de moteurs: le PD-14 russe ou le PW1431G américain.