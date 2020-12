Poutine adresse un télégramme à Macron suite à sa contamination au coronavirus

Le chef de l’État russe a adressé un télégramme à Emmanuel Macron dans lequel il partage sa préoccupation face à la nouvelle sur la contamination de ce dernier au coronavirus et lui souhaite un prompte rétablissement.

Vladimir Poutine «a adressé un télégramme au Président de la République française Emmanuel Macron dans lequel il souligne que c’est avec inquiétude qu’il a appris que le chef de l’État français avait été testé positif au coronavirus. Le Président russe a souhaité à Macron un prompte rétablissement et une santé solide pour de longues années», informe le service de presse du Kremlin.

Emmanuel Macron testé positif

Plus tôt dans la journée de jeudi, l'Élysée a annoncé que le Président a été testé positif et ce après l’apparition de symptômes. Comme il se doit, Emmanuel Macron s’isole pour une durée de sept jours, mais «continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance», indique la présidence.

Jean Castex, cas contact d'Emmanuel Macron, s'est isolé lui aussi, a annoncé ce 17 décembre le Matignon.