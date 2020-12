Le porte-parole du Kremlin explique pourquoi Poutine ne s'est pas encore fait vacciner contre le Covid-19

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est prononcé sur la vaccination du Président russe, annonçant que ce dernier devrait en parler «dans un proche avenir».

«Il [Poutine, ndlr] a en fait dit qu'il ne manquerait pas de le faire. Il avait dit qu'il allait se faire vacciner, qu'il avait pris cette décision et qu'il attendait que toutes les formalités soient accomplies», a déclaré M.Peskov.

Lors de sa 16e grande conférence de presse annuelle le 17 décembre 2020, Vladimir Poutine a fait savoir qu’il allait se faire inoculer une préparation dès que cela sera possible, évoquant des restrictions d’âge.

«Je ne vois aucune raison pour ne pas se faire vacciner», a indiqué le Président russe.

Le ministre de la Santé, Mikhaïl Mourachko, a annoncé samedi 26 décembre que le vaccin anti-Covid Spoutnik V avait été approuvé pour la vaccination des personnes âgées de plus de 60 ans. D'après les résultats des essais cliniques, le produit a montré une sécurité totale et une efficacité de plus de 90% dans cette tranche d'âge.