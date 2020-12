Ils bravent le froid et sortent en maillot de bain par -39°C pour faire la fête en Sibérie — vidéo

Un groupe de jeunes de la ville sibérienne de Tomsk n’en pouvait déjà plus d’attendre l’été et a organisé une fête en maillot de bain en plein air en ce mois de décembre alors que le mercure affichait moins 39 degrés Celsius.

La vidéo de leur rassemblement «glacial», qui a été publiée sur Instagram, mettait en vedette plus d’une douzaine de personnes en bikini et en short de bain dansant sur une place centrale devant un arbre du Nouvel An décoré.

La vapeur provenant de la bouche des fêtards indiquait clairement qu’il faisait particulièrement froid dehors. La température à Tomsk au moment du tournage avait en effet chuté à moins 39 degrés Celsius, comme le montre la vidéo.

«L’été est proche»

La fête était destinée à célébrer l’anniversaire de l’un des participants, lequel avait délibérément attendu le grand froid pour tourner ce clip.

La vidéo a pour slogan «Attendez, les gens, l’été est proche». Le post ne précise pas si quelqu’un a eu besoin de soins médicaux après le tournage.

Les séquences sont devenues virales en Russie, avec de nombreux internautes surpris par ces participants insensibles au froid.

Les habitants de Tomsk ont également confirmé que le clip n’était pas un fake et qu’il avait été enregistré durant une journée très froide.