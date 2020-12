La Russie et les USA démantèlent ensemble un trafic de drogue d’Amérique du Sud

Au cours d’une opération spéciale, le FSB et la Drug Enforcement Administration du ministère américain de la Justice ont démantelé un réseau de contrebande de cocaïne d’Amérique du Sud destinée à la Russie et au reste de l’Europe. Au moins 330 kilogrammes de cocaïne ont été saisis.

Moscou, en collaboration avec Washington, a découvert et démantelé une cellule criminelle qui faisait passer de la cocaïne d’Amérique du Sud vers la Russie et le reste de l’Europe.

«Le FSB, en collaboration avec la Drug Enforcement Administration du Département américain de la Justice, a mené une opération internationale spéciale en plusieurs étapes pour réprimer les activités illégales d’un réseau criminel international spécialisé dans le trafic de cocaïne d’Amérique du Sud vers la Russie et d’autres États européens», a déclaré le FSB dans un communiqué du 29 décembre.

Déroulement de l’opération

En mai, dans le cadre de la première opération conjointe à Saint-Pétersbourg, un dealer a été arrêté et un kilogramme de cocaïne a été saisi. Un mois plus tard, les services spéciaux ont arrêté les participants et l’un des organisateurs du groupe criminel alors qu’ils tentaient de vendre de la drogue. De plus, les agents du FSB ont réussi à saisir 34 kilogrammes de cocaïne.

«Au stade final de l’opération, malgré l’utilisation de mesures de confidentialité et de diverses astuces de la part des trafiquants de drogue, en novembre 2020, une cache a été trouvée dans la région de Moscou, au cours de sa fouille au moins 295 kilogrammes de drogue ont été trouvés», a noté le FSB.

Au total, près de 330 kilogrammes de cocaïne ont été saisis pour un montant d’un milliard de roubles (11 millions d’euros).

En août, une porte-parole de l’Intérieur avait signalé que plus de 25 kilogrammes de cocaïne avaient été découverts par la police sur un navire à Saint-Pétersbourg. La drogue avait été livrée de Belgique.

En juillet, le FSB avait saisi 55 kilogrammes de drogues synthétiques destinées à être commercialisées dans 12 régions de Russie.