Les vœux de Vladimir Poutine pour l’année 2021

Chers concitoyens! Chers amis!

Dans quelques minutes, l’année 2020 va se terminer. Quand on l’a accueillie il y a un an, vous et moi, comme les gens du monde entier, bien sûr nous pensions, nous rêvions à de bons changements. Personne alors ne pouvait imaginer les épreuves que nous devrions tous traverser. Et maintenant, il semble que l’année qui s’achève laisse un fardeau lourd de plusieurs années. Elle a été difficile pour chacun d’entre nous, avec des angoisses et de grandes difficultés matérielles, avec des expériences, et pour certains, avec la perte amère de proches, de personnes aimées.

Mais il est certain que l’année qui s’achève a été liée à l’espoir de surmonter la détresse, avec fierté pour ceux qui ont fait preuve des meilleures qualités humaines et professionnelles, avec la prise de conscience de l’importance de relations fiables, sincères, réelles entre les hommes, de l’amitié et de la confiance entre nous.

Nous avons passé cette année ensemble, avec dignité, comme doit le faire un peuple uni qui respecte les traditions de ses ancêtres. Ces valeurs sont le courage, la compassion et la miséricorde dans nos cœurs, notre caractère et nos actions. Nous sommes comme nos chers vétérans, une génération courageuse qui a vaincu le nazisme. Malgré tout, nous avons accompli notre devoir filial sacré -avec gratitude et reconnaissance- de célébrer le 75e anniversaire de la Grande Victoire.

Oui, un nouveau virus dangereux a changé, transformé le mode de vie habituel, le travail, les études, fait réexaminer, ajuster de nombreux plans. Mais c’est dans l’ordre du monde que les épreuves sont inévitables. Elles nous encouragent à regarder plus attentivement dans la vie, à écouter notre conscience, à mettre de côté les choses petites, vaines et à apprécier le plus important. Et c’est le cadeau de la vie humaine, c’est la famille, nos mères et pères, nos grand-mères et grand-pères, c’est nos enfants -les petits comme les grands-, c’est nos amis et collègues, la générosité et l’énergie totale des bonnes affaires -à grande échelle, sur tout le pays, et à petite échelle, dans les limites de la région, de la rue, à la maison, mais cela n’en est pas moins significatif.

Les épreuves et les problèmes sont obligatoires. Cela a toujours été le cas. Tout ce qui nous rend nobles et forts, l’amour, la compréhension, la confiance et le soutien, reste avec nous.

C’est pourquoi je souhaite que les difficultés de l’année qui s’est écoulée soient avec elle révolues une bonne fois pour toutes. Et tout ce que nous avons trouvé, tout ce qu’il y a de meilleur dans chaque être humain reste toujours avec nous. Aujourd’hui, il est essentiel de croire en nous-mêmes, de ne pas reculer devant les difficultés, de préserver notre solidarité, c’est la base de nos succès communs à l’avenir. Je suis convaincu que, ensemble, nous allons surmonter cela, mettre en route et restaurer une vie normale. Et que nous continuerons à relever avec énergie les défis que la Russie doit relever dans la troisième décennie du XXIe siècle.

Chers amis!

Tout le monde n’est pas à la table du Nouvel An. Il y a encore beaucoup de gens dans les hôpitaux, et je suis sûr qu’ils ont tous le sentiment d’être soutenus par leur famille et leurs amis. Je vous souhaite, mes chers amis, de vaincre la maladie et de rentrer chez vous le plus rapidement possible.

Malheureusement, l’épidémie n’a pas encore été complètement arrêtée. La lutte ne cesse pas une minute. Les médecins et les infirmières, les ambulances continuent de se battre avec courage. Beaucoup d’entre eux sont de service en cette nuit de fête.

Aussi inlassablement, avec une grande responsabilité, les agents des services d’urgence, nos soldats dans les points chauds hors de Russie, nos soldats de maintien de la paix et les unités militaires de l’armée et de la marine.

Grâce à tous ceux qui travaillent de jour comme de nuit, en toutes circonstances à leur poste, les citoyens russes peuvent se réunir tranquillement aujourd’hui dans leurs foyers avec leurs proches; avec l’espoir de mieux et avec des plans pour l’avenir, d’accueillir le Nouvel An, de faire des vœux sincères.

Chers amis!

En ces instants, rêvons du meilleur, de la paix et du bien-être, du bonheur et de la joie pour tous ceux qui sont là, qui sont chers à notre pays. Je veux remercier chacun d’entre vous parce que nous sommes ensemble. Et quand nous sentons la solide épaule des gens à nos côtés, la Russie devient une grande famille.

Je vous souhaite sincèrement bonne santé, foi, espoir et amour, comme à des proches et des personnes [qui me sont] chères. Soyez heureux en cette nouvelle année 2021 qui arrive! Bonne fête, chers amis!