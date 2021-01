Un premier cas de la souche britannique du coronavirus découvert en Russie

La Russie a enregistré un premier cas de la souche britannique du Covid-19.

«Il s’agit du nouveau variant du coronavirus chez une personne», a déclaré Anna Popova, directrice de l’agence sanitaire russe (Rospotrebnadzor), commentant à la télévision russe les résultats de tests réalisés auprès de Russes revenus du Royaume-Uni.

La nouvelle souche du coronavirus a été découverte au Royaume-Uni à la mi-décembre. Plus tard, les autorités médicales ont indiqué que le variant du coronavirus identifié dans le pays se propageait plus rapidement et nécessitait encore plus de prudence de la part de la population.

Bien que le nouveau variant soit, selon certaines estimations préliminaires, 70% plus contagieux, rien ne laisse supposer pour le moment qu’il soit plus dangereux en termes de mortalité ou d'hospitalisation.

Le 7 janvier, le chef du bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Hans Kluge, a fait savoir que le nouveau variant avait été détecté dans 22 pays européens.

