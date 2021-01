Poutine demande le lancement de la vaccination de masse en Russie contre le Covid

Vladimir Poutine a demandé la mise au point d’une infrastructure et d’un calendrier pour permettre de démarrer la vaccination de masse en Russie à compter de la semaine prochaine. Déjà plus d’un million et demi de personnes se sont fait vacciner dans le pays contre le Covid-19 avec le Spoutnik V.

«Je demande […] de préparer l’infrastructure appropriée. Dieu merci, notre vaccin n’a besoin d’aucune condition inhabituelle pour sa transportation, comme [les températures de, NDLR] -50, -70 degrés. Tout est beaucoup plus simple et plus efficace chez nous», a-t-il dit ce mercredi lors d’une réunion avec le Conseil des ministres.

Le Président russe a ajouté qu’il était nécessaire de mettre au point un calendrier comme «nous le faisons avec d’autres maladies, par exemple, la grippe».

La vice-Première ministre russe Tatiana Golikova a répondu qu’à partir de lundi, les départements seront prêts à passer à une vaccination à plus grande échelle. Cependant, des consultations supplémentaires avec les sujets de la Fédération de Russie seront nécessaires.

Campagne de vaccination en Russie

La campagne de vaccination contre le coronavirus a commencé en Russie début décembre. Médecins, enseignants, travailleurs sociaux étaient les premiers à se faire vacciner.

Ils ont été rejoints par des employés des institutions culturelles, des entreprises de commerce et de services, des transports et de l’énergie, de l’industrie et des médias, des bénévoles, des étudiants, des employés des secteurs bancaire et financier, des organismes gouvernementaux et des institutions budgétaires.

Le Fonds russe d’investissements directs a annoncé le 10 janvier que plus d’un million et demi de Russes s’étaient déjà fait vacciner contre le Covid-19 avec le Spoutnik V.