Lavrov déclare avoir été malade d’une forme légère du Covid-19

Sergueï Lavrov a déclaré avoir été atteint d’une forme légère du Covid-19 et avoir des anticorps. Le chef de la diplomatie russe réfléchit sur la possibilité de se faire vacciner comme le conseillent des spécialistes. Cette déclaration a eu lieu lors de sa conférence de presse annuelle, ce 18 janvier.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé ce 18 janvier avoir été atteint d’une forme légère du Covid-19.

«J’ai des anticorps, car j’ai eu une forme légère de l’infection au coronavirus. Mais je viens d’apprendre que les spécialistes conseillent même à ceux qui ont été malades de se faire vacciner», a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse annuelle, en répondant à la question de savoir s’il envisageait de se faire inoculer le vaccin.

«J’en ai entendu parler hier. Je vais me renseigner auprès des médecins», a-t-il ajouté.

Il a également précisé que son ministère reprenait progressivement le travail dans les bureaux en respectant les mesures sanitaires.

Situation sanitaire en Russie

Selon le bilan du 18 janvier, plus de 3.591.000 cas de contamination ont été enregistrés en Russie depuis le début de la pandémie et plus de 66.000 décès. Au moins 97 millions de tests ont été réalisés. La campagne de vaccination de masse contre le Covid-19 est lancée ce 18 janvier, deux millions de personnes ont déjà reçu le vaccin au préalable.

À partir du 18 janvier, les établissements scolaires abandonnent les cours à distance à Moscou. Les autres restrictions sanitaires restent en vigueur au moins jusqu’au 21 janvier, notamment la fermeture des restaurants et des bars de 23h00 à 6h00, le télétravail pour 30% des employés et le confinement des personnes âgées ainsi que des malades chroniques.

Les théâtres, les salles de spectacle et les cinémas peuvent rester ouverts uniquement en cas de respect de moins de 25% des places vendues.