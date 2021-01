Manifestations en soutien à Navalny: plus de 4.000 participants à Moscou, selon la police

Répondant à des appels diffusés sur Internet, des manifestants se sont réunis à Moscou, Saint-Pétersbourg et dans d’autres villes de Russie pour des actions non autorisées en soutien au blogueur Alexeï Navalny récemment rentré au pays. Plusieurs interpellations ont déjà été recensées.

Une manifestation en soutien à Alexeï Navalny, non autorisée en raison de la situation sanitaire, se tient ce 23 janvier sur la place Pouchkine de Moscou.

«L’action non concertée a rassemblé environ 4.000 personnes», indique la police de la capitale russe.

Comme le rapporte notre correspondant sur place, des bagarres ont déjà eu lieu et ce aorès que des manifestants ont commencé à jeter des bouteilles en plastique et des œufs contre les policiers. De premières interpellations ont été effectuées quelques instants plus tôt.

#SputnikVidéo | De premières interpellations ont eu lieu ce samedi à Moscou lors de la manifestation en soutien à Navalny, non autorisée en raison de la crise sanitairehttps://t.co/BLaLvbLlMq pic.twitter.com/khR78qk7ad — Sputnik France (@sputnik_fr) January 23, 2021

​La police prévient les participants par haut-parleur de la nécessité de respecter la distanciation sociale, d'utiliser des masques et des gants et rappelle que les autorités n’ont pas donné leur feu vert à l’action.

Les forces de l'ordre arrêtent ceux qui sont venus avec des banderoles, ainsi que ceux qui cachent entièrement leur visage sous des cagoules, des capuchons ou des écharpes et des masques à la fois. Les journalistes sont très nombreux sur les lieux.

La police ne communique pour l’instant aucune information précise sur le nombre d’interpellations.

Avertissements des autorités

Le ministère de l'Intérieur et le parquet général de Russie ont évoqué à plusieurs reprises la responsabilité tant des organisateurs que des participants aux manifestations non autorisées prévues pour ce 23 janvier à Moscou et dans d’autres villes. Ces actions sont considérées comme des provocations et une menace à l'ordre public et seront «immédiatement réprimées».

En outre, le parquet général a exigé de bloquer les appels diffusés sur Internet à rejoindre de telles manifestations. Selon le porte-parole du Président, Dmitri Peskov, ces appels sont diffusés par «certains provocateurs» dont «nous comprenons bien» les motifs.

Une attention particulière est accordée aux lycéens, dont les parents sont invités à leur déconseiller de participer à ces actions.

Refusant l’organisation de telles manifestations, les autorités de plusieurs villes russes l’ont expliqué par la situation épidémiologique difficile.