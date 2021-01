La police distribue des masques aux participants à l'action non autorisée en soutien à Navalny à Moscou – vidéo

Venus à l’appel de sympathisants du blogueur Alexeï Navalny à une action non concertée avec les autorités de Moscou et ce, pour cause de la situation sanitaire, les participants se voient distribuer des masques par des policières.

#SputnikVidéo | Lors du rassemblement en soutien à Navalny à Moscou, non autorisé en raison de la crise sanitaire, des policiers sont vus avec un paquet de masques dans les mainshttps://t.co/BLaLvbLlMq pic.twitter.com/F91nrkTtJp — Sputnik France (@sputnik_fr) January 23, 2021​

La police a annoncé que l’action sur la place Pouchkine rassemblait quelque 4.000 personnes. Des interpellations ont été effectuées, mais le nombre exact d’arrestations n’a pas été précisé pour le moment.

Les forces de l’ordre rappellent par haut-parleur que la tenue de la manifestation n’a pas été approuvée par les autorités de la ville et exhortent les manifestants à ne pas oublier les gestes barrières.

Une manifestation non autorisée

Les sympathisants du blogueur Alexeï Navalny ont diffusé plus tôt sur le Web des appels à organiser le 23 janvier des mobilisations non concertées pour le soutenir. Le ministère de l'Intérieur a rappelé la responsabilité de chacun dans les appels et la participation à de telles actions. Le parquet général a pour sa part exigé de limiter l'accès aux sites avec ces appels.

Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, a précédemment déclaré qu’il s’agissait d’«appels à participer à des événements non autorisés. C’est pourquoi il est tout à fait logique qu’il y ait des avertissements mettant en garde contre les conséquences du non-respect de la loi», a-t-il noté.