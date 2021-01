Le nombre de nouveaux cas de Covid en Russie au plus bas depuis octobre

Ce mercredi 27 janvier, les autorités sanitaires russes font état de 17.741 nouveaux cas de Covid-19 (contre 18.241 la veille), passant ainsi sous la barre des 18.000, une première depuis le 29 octobre dernier.

Elles précisent que 594 personnes sont décédées et 27.722 ont quitté l’hôpital.

Moscou, ville la plus touchée

Avec 1.837 cas (480 contaminations de moins qu’hier), Moscou est la ville la plus touchée, suivie par Saint-Pétersbourg (1.813) et la région de Moscou (928).

Les régions russes les moins touchées sont la république de Touva dans l’extrême sud de la Sibérie (10 cas), le district autonome de Nénétsie dans le nord-est du continent européen (8) et la Tchoukotka dans le nord-est de la Sibérie (5).

En Russie, le coup d’envoi de la campagne de vaccination a été donné début décembre. Médecins, enseignants et travailleurs sociaux étaient les premiers à se faire vacciner.

Puis est venu le tour des employés des institutions culturelles, des entreprises de commerce et de services, des transports et de l’énergie, de l’industrie et des médias, des bénévoles, des étudiants, des employés des secteurs bancaire et financier, des organismes gouvernementaux et des institutions budgétaires.

La vaccination de masse a commencé dans le pays le 18 janvier et toute personne qui le souhaite peut se faire vacciner à condition de ne pas avoir de contre-indications.