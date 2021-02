Washington a félicité la Russie pour l’efficacité de son vaccin Spoutnik V, affirme Lavrov

Intervenant lors d’une conférence de presse à l’issue de ses négociations avec le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, Sergueï Lavrov a évoqué son premier entretien téléphonique avec son homologue américain Antony Blinken. Cette discussion, tenue jeudi 4 février, a porté entre autres sur la lutte contre le coronavirus.

«Hier j’en ai parlé avec Antony Blinken, nous avons abordé le thème du Spoutnik V, il m’a félicité en disant qu’il donnait des résultats et nous nous sommes entendus pour promouvoir les contacts entre nos laboratoires, nos chercheurs et nos producteurs en vue de déterminer s’il y a des possibilités de coopération sur ce front», a révélé le ministre.

Il a ajouté que des contacts avaient déjà été établis avec des collègues européens et que certains pays de l’UE étaient intéressés par l’achat et la production du vaccin russe sur leur territoire.

Premier contact

Jeudi 4 février Sergueï Lavrov et le secrétaire d’État américain se sont entretenus par téléphone pour la première fois depuis l’entrée en fonction de ce dernier. La conversation a porté sur une normalisation des relations entre Moscou et Washington, la stabilité stratégique, la lutte contre la pandémie, le règlement de la situation en Syrie et en Libye ainsi que sur l’Ukraine et Alexeï Navalny.