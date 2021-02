La diplomatie russe crée un compte TikTok et explique pourquoi

Un compte officiel du ministère russe des Affaires étrangères est apparu ce samedi 6 février sur TikTok; c’était prévu depuis longtemps, a annoncé la porte-parole du ministère, Maria Zakharova.

«Les événements de ces dernières semaines n’ont fait qu’accélérer ce processus. Ce n’est pas un hommage à la mode, mais juste un travail d'information», a indiqué Mme Zakharova aux journalistes.

Le ministère a déjà posté deux vidéos consacrées au vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V, où figurent le blogueur et opposant Alexeï Navalny, le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov et le haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell, en visite à Moscou.

Les vidéos ont été visionnées par respectivement 27.000 et 23.300 personnes.

À 21h00, heure de Paris, 3.116 abonnés étaient déjà recensés et ce nombre ne cesse de croître. Le ministère, quant à lui, ne suit pour l’instant que le compte de l’Onu.